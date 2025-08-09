Суд начал процедуру банкротства российской «дочки» Microsoft

Суд начал процесс банкротства ООО «Майкрософт Рус» — основного юрлица корпорации Microsoft в России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Долги «Майкрософт Рус» превышают 1,5 млрд руб., сообщало «РИА Новости». В частности, с начала 2025 года к компании было подано четыре иска на сумму 110 млн руб.

«Майкрософт Рус» подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы в мае. Кредитором «дочки» Microsoft указан Газпромбанк. В апреле московский арбитраж по иску Газпромбанка взыскал с «Майкрософт Рус» более $943 тыс.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «“Дочка” Microsoft не сможет рассчитаться».