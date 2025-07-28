«Дочка» Microsoft не сможет рассчитаться

В Арбитражный суд Москвы подано заявление от российской «дочки» Microsoft, в котором организация просит признать ее банкротом. На это обратило внимание «РИА Новости». Кредитором указан Газпромбанк, но сумма неисполненных перед ним обязательств не уточняется. При этом несколько месяцев назад суд взыскал с «Майкрософт Рус» в пользу банка почти $1 млн за неотработанный аванс по договору от 2021 года. За последние несколько лет «дочка» американского IT-гиганта получила более 30 похожих исков от крупных российских компаний. Они были удовлетворены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabian Bimmer / Reuters Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Банкротство таких юрлиц может занимать годы, рассказал руководитель практики сопровождения коммерческой деятельности Maxima Legal Дмитрий Урякин: «Предполагаю, это происходит потому, что активов у российской "дочки" оказалось недостаточно для того, чтобы рассчитаться перед кредиторами, которые у них есть. Видимо, ранее размер задолженности позволял "Майкрософт Рус" погашать требования перед своими кредиторами, но, видимо, перед Газпромбанком возможности погасить их уже не было. И, собственно, поэтому была инициирована процедура банкротства, что, скорее всего, повлечет за собой в дальнейшем введение процедуры наблюдения.

В целом банкротство больших корпораций быстро не заканчивается никогда. У них много активов, дебиторов, кредиторов, поэтому управляющий, который приходит в банкротство, должен взыскать дебиторскую задолженность, оспаривать сделки, если они вызовут у него подозрения. Поэтому ситуация, при которой Google будет банкротиться и пять, и 10 лет вполне возможна».

В 2024 году чистая прибыль «Майкрософт Рус» увеличилась почти на 40% — до 174 млн руб. В декабре-январе компания закрыла филиалы и подразделения в 13 городах России, сообщал ТАСС. Комментариев от головной структуры «Майкрософт Рус» не было. При этом сумма исков против дочки IT-гиганта в 2025-м заметно увеличилась. Вероятно, в компании ожидали усиления давления, и поэтому подали заявление о банкротстве, считает управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко: «Выручка и прочие параметры, исходя из того, что пишет пресса, у российской "дочки" Microsoft были достаточными, чтобы удовлетворять подобные иски. Очевидно, что российские суды и право смотрят на западные санкции совершенно по-другому, и в любой момент Microsoft могла столкнуться с любым количеством исков на любые суммы.

Конечно, это не такие риски, как у гораздо более медийной, связанной с контентом российской "дочки" Google. Возможно, они ожидают каких-то новых претензий со стороны российских партнеров или госорганов и пытаются таким образом от них заблаговременно защититься. Очевидно, что предъявлять иски будет гораздо менее удобно. И в отличие от московского арбитражного суда, который с удовольствием удовлетворит иск к "Майкрософт Рус", придется предъявлять иски в других юрисдикциях, где суды будут смотреть на претензии российских пользователей далеко не так благосклонно».

К 2024-му госзакупки программного обеспечения американской компании сократились более чем в 70 раз, писали «Известия» со ссылкой на аналитиков «Тендерплан». Что возможное банкротство «дочки» Microsoft в России значит для пользователей? IT-эксперт Александр Исавнин не исключает, что в будущем доступ к некоторым продуктам компании может быть ограничен: «Западные компании у нас пытаются понуждать. Есть реестр "приземления", соответственно, Microsoft в нем нет, потому что у них и так все было. Теперь Microsoft вроде как окончательно уходит из России: нет юрлица, нет точки контакта и так далее. И на него могут начать давить какими-то другими средствами, которые уже к этому моменту развернуты.

Несоблюдение требований закона о "приземлении" — это блокировки либо маркировка в поисковой системе, запрет на поиск и так далее. То есть российским пользователям, скорее всего, через некоторое время станет еще тяжелее работать с Microsoft. Но не потому, что будут работать какие-то старые блокировки, не потому, что корпорация вроде как то ли ушла, то ли не ушла, но еще и со стороны России Microsoft будут огораживать».

Microsoft приостановила продажи продуктов в России в марте 2022 года. В августе компания разослала клиентам письма, в которых предупредила, что не будет продлевать подписки на Microsoft 365 корпоративным клиентам из-за санкций. Два месяца назад президент Росси Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов призвал «душить» не совсем ушедшие из России западные сервисы. Так он ответил на предложение ограничить работу компаний, которые «не до конца ушли», включая Zoom и Microsoft.

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Сергей Симонов