В Анапе избрали нового атамана районного казачьего общества

В Анапе новым атаманом районного казачьего общества стал сотник Кирилл Тишевецкий. Решение приняли казаки на выборном сборе, в котором участвовали вице-губернатор Краснодарского края, войсковой атаман Александр Власов, и.о. главы города-курорта Светлана Балаева и депутаты ЗСК, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил Александр Власов, в состав районного общества входят 22 первичных подразделения, численность казаков выросла до 2,7 тыс. человек. В охране общественного порядка участвуют 46 дружинников, более 340 казаков задействованы в СВО, почти 60 награждены государственными наградами.

В казачьих классах и группах обучаются около 6 тыс. детей, в местном отделении Союза казачьей молодежи Кубани — свыше 4 тыс. участников.

Кирилл Тишевецкий ранее возглавлял Гостагаевское станичное общество, с 2022 года 47 раз доставлял гуманитарную помощь в зону СВО и отмечен наградами Минобороны, Всероссийского казачьего общества и Кубанского казачьего войска.

Анна Гречко