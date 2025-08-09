Глава РФПИ Дмитриев: некоторые страны пытаются сорвать встречу Путина и Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев убежден, что есть страны, которые заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. Последние, по его словам, предпримут усилия для срыва встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Среди методов срыва глава РФПИ перечислил провокации и дезинформацию. Сами усилия он назвал «титаническими». Об этом господин Дмитриев написал в Telegram-канале.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске. Главной темой переговоров станет обсуждение долгосрочного прекращения огня на Украине. The Wall Street Journal писала, что господин Путин уже передал США план урегулирования, включающий вывод украинских войск из ДНР.

