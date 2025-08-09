WSJ: Путин представил США план урегулирования конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин представил администрации президента США масштабное предложение о прекращении огня на Украине, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации издания, первый этап плана Владимира Путина подразумевает вывод украинских войск со всей территории ДНР и заморозку линии фронта. За этим последует второй этап, на котором Владимир Путин и президент США Дональд Трамп согласуют окончательный вариант мирного договора. Затем документ вынесут на обсуждение с украинской стороной.

Как уточняет WSJ, президент России передал предложение через американского спецпосланника Стива Уиткоффа, которого принял в Кремле 6 августа. Европейские и украинские чиновники, с которыми Дональд Трамп провел несколько телефонных разговоров, обеспокоены, что Владимир Путин может использовать предложение во избежание новых санкций со стороны США. Господин Трамп обещал ввести их 8 августа.