«Аэрофлот» корректирует расписание из-за ограничений полетов в Сочи и Геленджике

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) вынужденно корректирует расписание рейсов из-за временных ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика 8 и 9 августа. Отдельные рейсы могут отменить.

Как сообщила пресс-служба перевозчика, пассажирам предложат возврат или перебронирование билетов. «Аэрофлот» просит отслеживать изменения на его сайте, а также на онлайн-табло в аэропортах вылета.

По данным Минобороны, ночью над Краснодарским краем сбили пять БПЛА. В аэропорту Сочи утром задержали более 80 рейсов. Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что свыше тысячи пассажиров ожидают вылета в Сочи из четырех российских городов.