В аэропортах Сибири ожидают вылета около 1,6 тыс. человек

Несколько авиарейсов задержано в аэропортах Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка, Норильска и Томска. Вылета ожидают более 1590 человек, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Ведомство проверяет соблюдение прав пассажиров.

В аэропорту Красноярска скопилось более 500 человек. Там отложено выполнение рейсов «НордСтар» и «Северный ветер» в Сочи. Также прокуроры работают еще в пяти аэропортах:

в аэропорту Томска задерживается выполнение рейсов авиакомпаний «Россия» и «Икар» в Сочи, вылета ожидают свыше 350 пассажиров;

в аэропорту Новосибирска из-за позднего прибытия самолета задержан рейс «Победы» в Сочи, на который зарегистрировано свыше 160 пассажиров;

в аэропорту Новокузнецка задержан рейс авиакомпании «Северный ветер» в Сочи, его ожидают более 180 пассажиров;

в аэропорту Норильска задержаны рейсы «НордСтар» в Красноярск и Екатеринбург, на них зарегистрировано более 400 пассажиров.

Выплаты страховщиков по страховым случаям из-за задержек авиарейсов за последние три месяца могут превысить сотню миллионов рублей. Коллапсы в аэропортах, вызванные погодными условиями и режимами «Ковер», уже привели к росту убыточности этого сегмента в несколько раз. В результате для компенсации потерь страховым компаниям придется повышать тарифы.

