СКР проверяет изъятие имущества у участника СВО в Сочи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход и результаты проверки возможного нарушения прав участника специальной военной операции (СВО) и ветерана боевых действий в Краснодарском крае. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2021 году представители компании обратились в суд с требованием изъять земельный участок, принадлежащий военнослужащему, в Лазаревском районе Сочи и снести его домовладение. На основании предоставленных, как утверждается, сфальсифицированных документов исковые требования удовлетворили, в результате чего мужчина лишился имущества. Пострадала также якобы и другие участники СВО.

В Следственном управлении СК России по Краснодарскому краю ведется процессуальная проверка. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального СУ СК Андрея Маслова повторный доклад по делу и поручил доложить о принятом процессуальном решении.

Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анна Гречко