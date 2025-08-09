Бастрыкин затребовал повторный доклад о нарушении прав участника СВО в Сочи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку по факту возможного лишения имущества участника СВО в Краснодарском крае через суд на основании поддельных документов. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В соцсетях распространяется информация о нарушении прав военнослужащего и ветерана боевых действий. В 2021 году представители компании подали в суд иск об изъятии земельного участка в Лазаревском районе Сочи и сносе домовладения, принадлежавших мужчине.

Судебные требования удовлетворили на основании поддельных документов, в результате чего военный потерял недвижимость. Пострадавший заявил, что от действий фигурантов пострадали и другие участники СВО.

По данному факту проводится процессуальная проверка в Следственном управлении СК по Краснодарскому краю. Господин Бастрыкин затребовал у руководителя краевого управления Андрея Маслова повторный доклад об установленных обстоятельствах и поручил сообщить о принятом процессуальном решении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анна Гречко