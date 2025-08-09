В Сириусе закрыли торговую точку продажи чачи после массового отравления

На «Казачьем» рынке в Сириусе закрыли точку продажи кустарной чачи, из-за которой отравились не менее десяти человек. Другие торговые объекты и работа рынка не нарушены, сообщает «РИА Новости».

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Адлерский районный суд Сочи арестовал на два месяца двух жительниц города — 30 и 71 года, подозреваемых в продаже нелегального алкоголя. Прилавки с товаром на месте продажи закрыли полотном.

Продавцы соседних точек сообщили, что алкоголь продавали только задержанные женщины, а происхождение кустарной продукции им неизвестно. По словам торговцев, они не занимались нелегальной продажей и имеют достаточный ассортимент легального товара.

Следствие отмечает, что не менее 10 человек погибли после употребления алкоголя с этого рынка. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

Анна Гречко