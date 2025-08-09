Зеленский: Украина не намерена идти на территориальные уступки

Украина готова к «реальным решениям, которые могут принести мир», но украинцы «не отдадут свою землю», заявил президент страны Владимир Зеленский. Его слова последовали за заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что украинскому лидеру нужно быть готовым «кое-что подписать».

Господин Зеленский сказал, что «ответ на украинский территориальный вопрос уже заложен в Конституции Украины», и «никто не отступит от этого». «Любые решения, направленные против нас, любые решения, принятые без Украины,— это одновременно решения против мира. Они ничего не дадут... Это нереализуемые решения»,— написал президент Украины в Telegram.

15 августа Дональд Трамп встретится на Аляске с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудят варианты долгосрочного урегулирования военного конфликта на Украине. The Wall Street Journal писала, что господин Путин передал администрации США план, который подразумевает вывод украинских воск из ДНР и заморозку линии фронта.