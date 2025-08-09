Число пострадавших при взрыве на площадке БСК увеличилось до 36

Следственный отдел по Стерлитамаку возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ) по факту «хлопка» газовоздушной смеси на заводе БСК, сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление СКР по Башкирии Фото: Управление СКР по Башкирии

На данный момент пострадали 36 человек, 22 из них отправлены в больницу, точное число раненых устанавливается.

Взрыв произошел сегодня утром на производственной площадке «Каустик». Сначала МЧС сообщало, что пострадали 16 человек, затем министр здравоохранения объявил о 25 жертвах инцидента.

Причиной инцидента, как сообщили в компании, стала разгерметизации технологического трубопровода пирогаза.

Майя Иванова