Причиной взрыва на площадке БСК стала разгерметизация трубопровода пирогаза

На производственной площадке «Каустик» АО «Башкирская содовая компания» (БСК) произошел технологический инцидент. «При подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида произошла разгерметизация технологического трубопровода пирогаза по сварному шву»,— сообщила пресс-служба компании.

Фото: Госкомитет по ЧС Башкирии

Пострадавшие (как писал «Ъ», всего их 27), работавшие в момент происшествия в непосредственной близости, получили первую помощь на месте и были незамедлительно доставлены в медицинские учреждения. При инциденте никто не погиб.

Отмечается, что поврежденный трубопровод был оснащен системой автоматического отсечения клапана, что позволило оперативно локализовать инцидент.

На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы: подразделения МЧС, медицинские бригады, специалисты Росприроднадзора — и другие компетентные органы. На месте происшествия находится топ-менеджмент предприятия, создан оперативный штаб для координации действий. Предприняты необходимые меры для локализации и ликвидации последствий технологического инцидента.

«Угрозы жизни и здоровью населения нет. Организован постоянный контроль качества окружающей среды на прилегающей территории»,— подчеркнули в пресс-службе БСК.

Наталья Балыкова