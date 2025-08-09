Пробка длиной 7 км сковала движение под Горячим Ключом

Под Горячим Ключом сформировался затор протяженностью около семи км. По данным сервиса «Яндекс Карты», утром 9 августа на других ключевых маршрутах к побережью дорожная обстановка складывается по-разному.

На Крымском мосту в обоих направлениях наблюдаются незначительные заторы. В Новороссийске по пути к морю отмечается серьезный затор, в обратном направлении — слабые помехи движению.

Из Краснодара со стороны Елизаветинской транспорт движется без препятствий в обе стороны. В районе Анастасиевской около Славянска-на-Кубани также сохраняется беспрепятственное движение.

В Крымске направление к побережью характеризуется слабыми заторами, в противоположную сторону автомобили перемещаются свободно.

Анна Гречко