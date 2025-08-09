Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Специалисты оценили ущерб от попадания БПЛА в жилой дом в Ростове-на-Дону

В поврежденной от БПЛА многоэтажке повреждены две квартиры, а также остекление в окнах с 15 по 20 этажи. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Предыдущая фотография

Фото: Фото - Telegram-канал Юрия Слюсаря.

Фото: Фото - Telegram-канал Юрия Слюсаря.

Фото: Фото - Telegram-канал Юрия Слюсаря.

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Фото - Telegram-канал Юрия Слюсаря.

Фото: Фото - Telegram-канал Юрия Слюсаря.

Фото: Фото - Telegram-канал Юрия Слюсаря.

Сдетонировавший на уровне 18 этажа беспилотник вызвал пожар в нежилой квартире.

"Застройщик пообещал до 15 августа включительно восстановить остекление и места общего пользования в пострадавших домах, а до 22 августа — завершить фасадные работы", — написал Юрий Слюсарь.

Константин Соловьев

Новости компаний Все