Режим ЧС ввели в районе попадания БПЛА в жилой дом в Ростове-на-Дону
Режим чрезвычайной ситуации ввели в районе жилого дома на левом берегу Ростова-на-Дону, в которой ночью попал беспилотник. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.
Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ
Службам и управляющей компании поручено приступить к устранению последствий происшествия, а администрации района — организовать поквартирный обход, чтобы оценить масштабы ущерба и оказать необходимую помощь. Оперативный штаб на месте происшествия начнет заявлений от жителей, понесших ущерб.
«Также принято решение выделить средства из резервного фонда администрации города для оказания единовременной материальной помощи гражданам», — написал Александр Скрябин.
Сотрудники правоохранительных органов провели обследование территории жилого комплекса.