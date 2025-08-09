Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Режим ЧС ввели в районе попадания БПЛА в жилой дом в Ростове-на-Дону

Режим чрезвычайной ситуации ввели в районе жилого дома на левом берегу Ростова-на-Дону, в которой ночью попал беспилотник. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Службам и управляющей компании поручено приступить к устранению последствий происшествия, а администрации района — организовать поквартирный обход, чтобы оценить масштабы ущерба и оказать необходимую помощь. Оперативный штаб на месте происшествия начнет заявлений от жителей, понесших ущерб.

«Также принято решение выделить средства из резервного фонда администрации города для оказания единовременной материальной помощи гражданам», — написал Александр Скрябин.

Сотрудники правоохранительных органов провели обследование территории жилого комплекса.

Константин Соловьев

