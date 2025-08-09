Группа ВТБ продала отель Swissotel в Сочи за 10 млрд рублей

ВТБ завершил сделку по продаже 100% долей в ООО «Пансионат Камелия», управляющем пятизвездочным Swissotel Resort Сочи Камелия. Покупателем стала компания «Правильные решения», сумма сделки составила 10 млрд руб., сообщает пресс-служба финансовой группы.

Как отметил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, продажа стала одной из крупнейших операций по выводу непрофильных активов банка. ВТБ рассчитывает, что опыт нового собственника в сфере туризма позволит развивать гостиничный комплекс. До конца года группа планирует реализовать еще несколько подобных активов для снижения нагрузки на капитал.

Swissotel Resort Сочи Камелия открылся в 2014 году. Отель располагает 203 номерами и 73 апартаментами, занимает более 60 тыс. кв. м, имеет собственный пляж, объекты для отдыха и спа-центр Provel Spa & Sport.

Анна Гречко