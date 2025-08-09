ВТБ продал сочинский Swissotel за 10 млрд рублей

Группа ВТБ реализовала 100% долей в ООО «Пансионат Камелия», управляющем отелем Swissotel Resort Сочи Камелия, компании «Правильные решения» за 10 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба финансовой группы.

Фото: swiss-resort.com

«Мы успешно реализовали один из наших крупнейших непрофильных активов, стоимость сделки составила 10 млрд руб. Учитывая опыт покупателя в сфере туризма, рассчитываем, что отель будет успешно развиваться»,— прокомментировал первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

До завершения текущего года группа планирует избавиться от нескольких других непрофильных активов, чтобы снизить нагрузку на капитал в условиях меняющегося регулирования.

Пятизвездочный отель Swissotel Resort Сочи Камелия запущен в 2014 году. Комплекс включает 203 номера и 73 элитных апартамента, занимает свыше 60 тыс. квадратных метров и располагает объектами для отдыха и спа-центром Provel Spa & Sport.

В 2025 году ВТБ объявил о намерении продать объект. Стартовая цена на торгах составила 10 млрд руб.

Анна Гречко