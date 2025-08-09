WSJ: cоветник Байдена предлагал выслать Овечкина из США

В администрации бывшего президента США Джо Байдена рассматривали возможность выслать Александра Овечкина и всех российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из США, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, инициатором высылки был тогдашний советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, однако в итоге он отказался от этой идеи.

Советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан

Фото: Susan Walsh / AP Советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан

Фото: Susan Walsh / AP

Этот вариант рассматривался американскими властями в месяцы, которые предшествовали масштабному обмену заключенными из семи стран, состоявшемуся в августе 2024 года. Россия тогда освободила в том числе журналиста WSJ Эвана Гершковича, обладателя вида на жительство США Владимира Кара-Мурзу (включен в реестр иноагентов), бывшего морского пехотинца американской армии Пола Уилана. В декабре российский МИД допускал возможность нового обмена заключенными со странами Запада.

