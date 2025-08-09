На Дону метеорологи предупреждают о сильных дождях с градом

В Ростовской области сегодня, 9 августа, ожидается переменная облачность с кратковременными осадками. Местами пройдут грозы, в некоторых районах — сильные дожди, а также ливни в сочетании с грозой и градом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ветер будет дуть с северо-востока, затем сменится на северо-западный — его скорость может достигать до 12 м/с. В дневное время, а также во время гроз возможны порывы до 15-18 м/с.

Ночная температура составит до +23°, местами опустится до +14°. В северных районах — до +9°. Днем воздух прогреется до +29° градусов, в южных районах — до +35°.

Константин Соловьев