«Если денег на счетах нет, то решение о взыскании отправят приставам»

Президент РФ подписал закон о внесудебном порядке взыскания налоговых задолженностей с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Такой порядок будет применяться только при отсутствии спора с налоговым органом. Если физическое лицо не уплатит налоги в установленный срок, налоговые органы смогут взыскать задолженность с его имущества, при этом сумма взыскания не должна превышать отрицательное сальдо единого налогового счета. Руководитель бухгалтерской фирмы «Кубань Партнер», член Общественного совета при УФНС России по Краснодарскому краю Вера Сиренко утверждает, что новый закон поможет разгрузить суды от лишнего документооборота, а должникам сэкономить на оплате судебных издержек.

«Звучит пугающе, но на самом деле это облегчит жизнь налогоплательщикам. Новый порядок должен разгрузить судебную систему от лишней и ненужной работы, ведь ежегодно судами выносится порядка 6 млн судебных приказов о взыскании задолженности. При этом 95% из них проходят в судах без возражений налогоплательщиков, но создают излишний документооборот.

Взыскиваемую задолженность составляют имущественные налоги: на землю, на имущество, транспортный налог, а также НДФЛ, который нужно заплатить после подачи декларации 3-НДФЛ физлицами, например после продажи имущества.

На сегодняшний день механизм взыскания был следующий. После наступления срока уплаты налогов налоговая служба присылала требование об уплате. Если деньги от налогоплательщика так и не поступали, то ИФНС передавала данные в суд. Суд выносил судебный приказ, и взыскание проводилось судебными приставами. При этом долг по налогам у налогоплательщика увеличивался на госпошлину за обращение в суд и на сбор судебных приставов. А с 1 ноября 2025 года тем, кто забудет оплатить налог вовремя и пропустит требование об уплате налогов, теперь не придется платить больше размера налоговой задолженности. Через 30 дней после отправки решения о взыскании задолженность спишут с банковского счета налогоплательщика. Но! Если вы не согласны с суммой задолженности, то можно будет обратиться в ИФНС, и тогда списания не будет, данные передадут в суд.

По новому закону, ИФНС после отправки требования об уплате налогов будет направлять налогоплательщику решение о взыскании. Если налогоплательщик промолчит, то есть не подаст в ИФНС заявление о перерасчете либо жалобу, то налоговая отправляет решение о взыскании в банки. Если денег на счетах налогоплательщика нет, то решение о взыскании отправят приставам для взыскания за счет другого имущества.

Знаю, что у некоторых налогоплательщиков возникают опасения, что теперь с их карт налоговая будет списывать деньги, сколько захочет и когда захочет, так сказать, “без суда и следствия”. Но эти опасения беспочвенны. Во-первых, списывать смогут только после отправки налогоплательщику решения о взыскании. Во-вторых, если налогоплательщик не согласен с суммой задолженности, можно сообщить об этом налоговой, и тогда внесудебное взыскание производиться не будет. В таком случае налоговая будет разбираться с возражением налогоплательщика, а потом передавать в суд решение о взыскании, как это было раньше.

Судебный порядок взыскания налоговой задолженности по-прежнему применяется. Во-первых, в случае, если налоговая отправила требование и после этого прошло более шести месяцев, а решение о взыскании налогоплательщику так и не отправили. Во-вторых, если налогоплательщик не согласен с суммой задолженности и уведомил об этом ИФНС.

Считаю, что после начала работы нового порядка для граждан наступят только положительные последствия, ведь 95% должников не надо будет платить за судебные издержки.

Закон начнет действовать с 1 ноября 2025 года, а значит, собираемость имущественных налогов за 2024 год (срок уплаты которых наступит 1 декабря 2025 года) должна пройти быстрее и эффективнее. Так как эти деньги поступают непосредственно в бюджет Краснодарского края, оперативное пополнение бюджета будет положительным фактором в его формировании».