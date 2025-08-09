Процесс пошел не по плану

Кубанский арбитраж отказал Росморпорту в иске к Новороссийскому морскому торговому порту (НМТП) на полмиллиона неустойки за непредоставление плана ремонта причалов. Суд пришел к выводу, что порт обязан согласовывать с арендодателем только планы работ на гидротехнических сооружениях, которые действительно нуждаются в ремонте в плановом году, а не полный перечень объектов. По мнению юристов, судебный акт демонстрирует разумный баланс между требованиями государственного контроля и интересами арендаторов и может повлиять на толкование аналогичных условий в других договорах аренды.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) отказал в удовлетворении требований ФГУП «Росморпорт» в иске к ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) почти на 500 тыс. руб. неустойки, следует из картотеки арбитражных дел. Спор касается порядка исполнения договора аренды федерального имущества от 2002 года, по которому НМТП использует 46 причалов и иных гидротехнических сооружений в Новороссийске. Предприятие настаивало, что арендатор должен ежегодно включать в план ремонта сведения по каждому объекту, независимо от необходимости проведения работ. НМТП же утверждало, что обязанность касается только тех сооружений, где ремонт запланирован, и этот подход годами принимался арендодателем без возражений.

Ранее АСКК и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворили требования, обязав НМТП предоставить план и выплатить неустойку. Однако в январе 2025 года кассационная инстанция — Арбитражный суд Северо-Кавказского округа — отменила эти решения и направила спор на новое рассмотрение, указав на необходимость учитывать буквальное толкование договора и сложившуюся практику сторон.

При повторном рассмотрении, завершившемся в августе 2025 года, суд установил, что в план на 2023 год НМТП включил только объекты, на которых по результатам технического освидетельствования требовался ремонт, а по 24 спорным причалам и сооружениям работы были запланированы на 2024–2025 годы. Арендодатель был надлежащим образом уведомлен об их состоянии и ранее принимал аналогичные планы без возражений.

Суд также указал, что ответственность за непредоставление «плана бездействия» договором не предусмотрена, а претензия Росморпорта поступила за пределами установленного месячного срока для замечаний. Таким образом, суд пришел к выводу об отсутствии нарушений со стороны арендатора и отказал в удовлетворении иска.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров отметил, что решение суда демонстрирует разумный баланс между требованиями государственного контроля и возможностями арендаторов оперативно реагировать на техническое состояние объектов. «Суд подтвердил, что обязательство по предоставлению плана ремонта распространяется только на объекты, требующие ремонта в текущем году, что устраняет риск излишнего формализма и ненужных расходов. Такой подход позволяет учитывать фактическое техническое состояние сооружений и способствует более конструктивному взаимодействию сторон»,— уточнил эксперт. По его словам, доказательство деловой практики без письменных подтверждений всегда затруднено, но возможно при наличии системного подтверждения и согласованных действий, что суд также учел. «Решение суда не ослабляет экологический и технический контроль, а, напротив, способствует более взвешенному и конструктивному взаимодействию субъектов, что положительно сказывается на сохранении и поддержании морской инфраструктуры, важной для транспортной и экологической безопасности в регионе»,— добавил юрист.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Юг» Юрия Пустовита, кассация обоснованно отменила прежние решения и вернула дело на новое рассмотрение. «Нижестоящие суды неправильно истолковали условие договора аренды об обязанности порта направлять в Росморпорт информацию о ремонте. Теперь суд первой инстанции учел указания кассации и признал, что такая обязанность возникает только при наличии запланированных работ»,— пояснил он. Юрист добавил, что подобные формулировки встречаются и в других договорах аренды в отрасли, а сложность доказывания деловой практики без письменных подтверждений зависит от обстоятельств конкретного спора.

Богдан Кобец