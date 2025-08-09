С улиц Камчатки начали убирать вулканический пепел

В поселках Ключи и Усть-Камчатск началась масштабная уборка улиц от вулканического пепла, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко.

«После очистки основных магистралей техника приступит к уборке: площади центров культуры и досуга; других общественных площадок населенных пунктов»,— написал Олег Бондаренко в Telegram-канале. Он уточнил, что уборка улиц проходит при помощи поливомоечных машин.

Глава округа также напомнил о круглосуточной работе пяти пунктов выдачи средств индивидуальной защиты. Ранее он просил жителей использовать их при выходе на улицу.

Как добавил господин Бондаренко, пепловое облако движется от вулкана Ключевская Сопка на северо-запад. По пути его следования населенных пунктов нет.

30 июля вблизи побережья Камчатки произошло сильнейшее за 73 года землетрясение. Его магнитуда составила 8,8. 4 августа вулкан Ключевская Сопка выбросил столб пепла высотой 6,5 км.