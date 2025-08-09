Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
С улиц Камчатки начали убирать вулканический пепел

В поселках Ключи и Усть-Камчатск началась масштабная уборка улиц от вулканического пепла, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко.

«После очистки основных магистралей техника приступит к уборке: площади центров культуры и досуга; других общественных площадок населенных пунктов»,— написал Олег Бондаренко в Telegram-канале. Он уточнил, что уборка улиц проходит при помощи поливомоечных машин.

Глава округа также напомнил о круглосуточной работе пяти пунктов выдачи средств индивидуальной защиты. Ранее он просил жителей использовать их при выходе на улицу.

Как добавил господин Бондаренко, пепловое облако движется от вулкана Ключевская Сопка на северо-запад. По пути его следования населенных пунктов нет.

30 июля вблизи побережья Камчатки произошло сильнейшее за 73 года землетрясение. Его магнитуда составила 8,8. 4 августа вулкан Ключевская Сопка выбросил столб пепла высотой 6,5 км.

Последствия землетрясения на Камчатке и Курилах

В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения обрушился фасад одного из детсадов, появились трещины в зданиях некоторых больниц и соцучреждений. В городе введен режим чрезвычайной ситуации

Очаг землетрясения располагался на глубине 159 км

В Северо-Курильске повреждены несколько зданий, у домов разрушены печные трубы, вентиляционные шахты

В Северо-Курильске затопило прибрежную зону

Из-за землетрясения 2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы

На Курильских островах была объявлена угроза цунами. Волна цунами высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края

Рабочий день в госучреждениях был сокращен до 13:00

Угрозу цунами также объявили США, Япония и Китай

