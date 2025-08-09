Главные новости к утру 9 августа

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. В Кремле сообщили, что президенты сосредоточатся на «обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса».

Армения и Азербайджан при участии США подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Зангезурский (Сюникский) коридор на 99 лет перешел под управление США и получил название «маршрут Трампа».

Беспилотник ударил по многоэтажному дому в Ростове-на-Дону, началось возгорание, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Пострадавших, по предварительной информации, нет.