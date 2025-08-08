БПЛА ударил по многоэтажному дому в Ростове-на-Дону

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки БПЛА произошел взрыв и возгорание в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, погибших и раненых нет.

Как уточнил господин Слюсарь в Telegram-канале, взрыв произошел на уровне 18-го этажа в 20-этажном доме в микрорайоне Левобережный. На месте работают оперативные службы, добавил врио губернатора.

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин добавил, что возгорание ликвидировано.