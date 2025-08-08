ООН готова предоставить штаб-квартиру для переговоров Путина и Трампа

Представитель генсека ООН Стефани Трембле сказала, что организация готова предоставить свою штаб-квартиру в Нью-Йорке для переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Одна, по ее словам, такого запроса не поступало.

«На данный момент я не думаю, что это вариант, который рассматривается теми, кто планирует встречу»,— сказала госпожа Трембеле на брифинге с журналистами (цитата по ТАСС).

По ее словам, ООН всегда «поощряют диалог» по разрешению конфликта на Украине, поэтому готовы предоставить штаб-квартиру в случае необходимости.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече президентов двух стран в ближайшие дни. Источник ТАСС подтвердил, что встреча может пройти в конце этой недели. Среди вариантов для места проведения переговоров — ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим, сообщает NBC со ссылкой на чиновника Белого дома. ТАСС со ссылкой на источник писал, что Рим не будет местом встречи американского и российского президента.