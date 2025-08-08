ПВО отражает атаку украинских дронов в Сочи

Система ПВО отражает атаку беспилотных летательных аппаратов на Сочи. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин.

«Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе. На месте работают специальные и экстренные службы. По их информации пострадавших нет. Жильцам окажем помощ»,— написал он.

Мэр призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

«Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в помещениях без окон», — предупредил Андрей Прошунин.

Он также попросил очевидцев не снимать и не публиковать в социальных сетях кадры работы ПВО, беспилотников и их обломков, действий специальных служб, а также средств защиты объектов.

UPD: в 20:55 в Сочи отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Лия Пацан