ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из лидеров «Хезболлы» в Ливане

Армия Израиля нанесла удар по Ливану. Погиб боевик, который отвечал за разведку в одном из подразделений «Хезболлы» Мухаммад Хамза Шахад, заявили в ЦАХАЛ.

«На протяжении всей войны террорист действовал в целях повышения боеготовности подразделения "Хезболлы"... Его действия представляли собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном»,— сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В конце сентября 2024 года Израиль начал наземную операцию в Ливане. Целью вторжения армия страны назвала уничтожение инфраструктуры «Хезболлы». В ноябре стороны утвердили соглашение о прекращении огня. Позже Израиль частично вывел свои войска, оставив подразделения на господствующих высотах у границы.

