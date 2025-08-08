Эндрю Дональдс, поэтический вечер и трибьют-шоу

В пятницу, субботу и воскресенье новороссийцы и гости города смогут посетить концерты, поэтический вечер и побывать на выставке. А еще можно посмотреть кино и запланировать поход на ретровечеринку. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Где послушать музыку

8 августа в 19:30 в городском театре Новороссийска выступит участник культового проекта Enigma, собравшего более 70 млн проданных пластинок, Эндрю Дональдс. Певец и автор-исполнитель с Ямайки представит новороссийской публике как композиции магического проекта Enigma, так и сольные хиты.

Стоимость билета — от 4500 руб. (12+)

9 августа в 22:00 в «Бла-Бла кафе» состоится ностальгическая ретровечеринка. Ди-джей подготовит особый сет из хитов 80-х, 90-х и 2000-х, чтобы гости могли погрузиться в атмосферу легендарных музыкальных десятилетий и танцевать под любимые ритмы прошлого.

Вход — свободный (18+)

10 августа в 20:00 в пабе «Пена» пройдет Nightwish Tribute Show, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Российская tribute-группа исполнит песни финской группы Nightwish, мирового лидера стиля симфометал, делая акцент на творчество периода их первой вокалистки Тарьи Турунен.

Стоимость билета — от 1200 руб. (16+)

Какие выставки посетить

Все выходные в выставочном зале Новороссийского исторического музея-заповедника с 10:00 до 18:00 будет представлена выставка «Сад бабочек». В экспозиции представлено около 20 видов живых бабочек из тропических стран Южной Америки и Азии.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

Все выходные в новороссийском планетарии имени Гагарина в 14:00 зрителям будет представлена научно-познавательная программа «Волшебный мир звезд и планет». Посетители познакомятся с галактикой Млечный Путь и узнают, какие бывают звезды.

Стоимость билета — от 320 руб. (6+)

Что смотреть в кино

Кинотеатры продолжат показ фантастической мелодрамы «Плагиатор». Егору 30 лет, он подпевает гостям в караоке, но мечтает о большой сцене и счастливой жизни с Юлей. Дома в шкафу Егор открывает портал в 1991 год. Попав в прошлое, парень начинает исполнять суперхиты разных лет, выдавая их за свои песни.

Стоимость билета — от 320 руб. (16+)

Еще одна киноновинка — приключенческий фэнтези-боевик «Рыжая Соня». Соня — воин, последний представитель своего народа и хранительница магии в волшебном лесу. Император Дрейган покоряет мир с помощью науки и современных технологий. Его войска берут Соню в плен и отправляют на арену — теперь она гладиатор, участница самых зрелищных и жестоких боёв. Чтобы обрести свободу, ей предстоит пройти множество поединков и суровые испытания.

Стоимость билета — от 300 руб. (18+)

В кинотеатрах Новороссийска также идут показы комедии «Нейробатя». Григорий создает нейросеть, способную переселить сознание человека в умные устройства. Но тестировать уникальное изобретение Грише приходится на собственном отце. Их ждет приключение, которое поможет переосмыслить отношение бати и отпрыска.

Стоимость билетов — от 280 руб. (12+)

Чем еще можно заняться

9 августа в 19:00 в гортеатре состоится литературный концерт Анны Егоян «Осторожно! Хрупко…». На поэтическом вечере прозвучат стихотворения классиков и современных авторов, чтение будет сопровождаться музыкой композитора Эдуарда Назарова.

Стоимость билета — от 1800 руб. (6+)

9 и 10 августа в 19:00 в цирке-шапито «Торнадо» зрителям представят новую международную программу «Медведи на буйволах». Хищники будут кататься в манеже верхом на мощных и непокорных буйволах под руководством заслуженного артиста России Серго Самхарадзе. В программе также выступление воздушных гимнастов без страховки и номера с экзотическими животными. Детям до четырех лет вход бесплатный.

Стоимость билета — от 1000 руб. (0+)

