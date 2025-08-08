Один подрядчик на 11 миллионов
Главу строительной компании будут судить за мошенничество с контрактом
В городской суд Новошахтинска (Ростовская область) направлено уголовное дело в отношении директора строительной компании, обвиняемого в мошенничестве с муниципальным контрактом. По версии следствия, подрядчик благоустройства общественного пространства внес в смету работы, которые фактически не исполнил. В результате преступных действий бюджету был нанесен ущерб на общую сумму 11 млн руб. Глава компании вину признал. На его имущество наложен арест.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В Новошахтинский городской суд направлено уголовное дело, возбужденное против директора строительной компании из Ростова-на-Дону, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет колонии). О расследовании этого уголовного дела сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Как рассказал «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о директоре ООО «Стройпромпроект» Евгении Ткаченко. В 2020 году компания выступила в роли подрядчика, заключив договор с администрацией Родионово-Несвитайской слободы.
По данным портала Kartoteka.ru, ООО «Стройпромпроект» зарегистрировано 22 ноября 2017 года в Ростове-на-Дону. Гендиректор компании — Евгений Ткаченко. Основная специализация фирмы связана с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора. Уставный капитал ООО — 110 тыс. руб.
Согласно контракту, компания должна была благоустроить общественную территорию на Пушкинской улице. Работы были запланированы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По версии следствия, во время работ фигурант не согласовал с заказчиком используемые материалы и внес в итоговую документацию услуги, которые не оказывал. В итоге бюджету нанесен ущерб более 11 млн руб., констатировали в прокуратуре.
По данным источника «Ъ-Ростов», впоследствии компания-подрядчик выполнила весь оговоренный контрактом объем работ. «В ходе следствия Евгений Ткаченко свою вину признал. На время расследования на его имущество был наложен арест в размере причиненного ущерба»,— добавил источник.
По информации пресс-службы прокуратуры Ростовской области, следствие собрало достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело о мошенничестве с утвержденным обвинительным заключением направлено в городской суд Новошахтинска для рассмотрения по существу.