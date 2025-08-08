Дворники и учителя вошли в топ-10 самых низкооплачиваемых специалистов на Кубани

Дворники, педагоги и продавцы-консультанты вошли в рейтинг специалистов с самыми низкими медианными зарплатами в Краснодарском крае. Результаты исследований с января по июль 2025 года «Ъ-Кубань» предоставили в пресс-службе hh.ru макрорегиона Юг и ЦФО.

По данным исследования платформы, топ-10 с самыми низкими медианными зарплатами в регионе возглавили воспитатели/няни. Таким специалистам предлагают 40 100 руб. в месяц. Далее по уровню медианных зарплат следуют мерчандайзер (41 000 руб.), дворник (42 500 руб.), охранник (45 000 руб.) и психолог (45 300 руб.). Медианная зарплата методистов на Кубани составляет 45 600 руб., уборщиц — 45 800 руб., учителя/преподавателя/педагога — 49 700 руб. продавца-консультанта/продавца-кассира — 49 700 руб. Замыкает топ-10 режиссер/сценарист (50 000 руб.).

В среднем по России, согласно исследованию hh в период с января по июль 2025 года, медианная зарплата дворника составила 39 300 руб., уборщиц — 42 400 руб., мерчандайзера — 46 800 руб, а воспитателя/няни — 47 000 руб. Медианная зарплата психолога — 50 400 руб., охранника – 51 900 руб., продавца-консультанта/продавца-кассира — 53 400 руб., учителя/преподавателя/ педагога — 54700 руб.

Реже всего в Краснодарском крае работодатели искали менеджера консультанта по стратегии (за 7 месяцев 2025 года было размещено 4 вакансии), гейм-дизайнера и директора по информационным технологиям (по 14 вакансий), дата-сайентиста и комплаенс-менеджера — 15 и 16 вакансий соответственно.

При этом самыми дефицитными специалистами по итогам июля этого года оказались дворник (1 резюме на вакансию при норме от 4 до 8 резюме), медицинская сестра/медбрат (2,3 резюме на вакансию) и продавец-консультант/продавец-кассир (2 резюме). Самыми профицитными специалистами стали арт-директор (195,5 резюме на вакансию), продуктовый аналитик (162 резюме) и комплаенс-менеджер (152 резюме).

Андрей Пугачев