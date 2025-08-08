Обломки беспилотников обнаружены в семи районах Краснодарского края

Обломки беспилотных летательных аппаратов обнаружили в семи районах Краснодарского края, пострадавших и разрушений нет, сообщил оперативный штаб региона. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

В Темрюкском районе фрагменты дрона упали на убранное поле около станицы Старотитаровской. В Сочи остатки беспилотника найдены в поле у поселка Дагомыс и лесном массиве около села Ахштырь. В Абинском районе обломки обнаружили на территории виноградника рядом с Ахтырским городским поселением. В Анапе фрагменты БПЛА упали в лиман рядом со станицей Благовещенской. В Крымском районе остатки беспилотника найдены на пустыре на окраине хутора Новотроицкого и в огороде села Киевского. В Белореченском районе обломки обнаружены в поле около поселка Восточный.

Обследование территорий в муниципальных образованиях региона продолжается. При обнаружении фрагментов БПЛА необходимо сообщить по номеру 112. Подходить к обломкам и использовать включенные устройства, включая мобильные телефоны, вблизи таких объектов запрещено.

Лия Пацан