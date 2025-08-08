Минобороны сообщило о перехвате еще двух украинских беспилотников над Кубанью

Министерство обороны России сообщило о перехвате и уничтожении 23 украинских беспилотников с 15:00 до 17:25 по московскому времени над пятью регионами России.

Из них 11 были сбиты в Брянской области, 6 — в Калужской, 2 — в Краснодарском крае, 2 — в Орловской области, 1 — в Курской области и 1 — над Азовским морем.

В период с 12:00 до 15:00 (мск) дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Краснодарского края восемь БПЛА.

Лия Пацан