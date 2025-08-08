Почти семь тысяч инициатив внесли жители в стратегию развития Дона до 2030 года

В Ростовской области около семи тыс. идей внесли жители региона в новую стратегию социально-экономического развития до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

В 49 городах и районах уже состоялись стратегические сессии, в которых приняли участие более 4 тыс. человек. Среди них были представители различных сфер: предприниматели, учителя, студенты, участники СВО и гражданские активисты. Участники обсудили идеи по ключевым направлениям: экономика, экология, городская среда, цифровизация, демография и технологическое развитие.

В числе предложенных инициатив оказались запуск новых информсервисов по мерам социальной поддержки, развитие эко- и промышленного туризма, создание единых дизайн-кодов для населённых пунктов и внедрение чат-ботов для семей с детьми.

Жители Батайска предложили идеи по защите зеленых зон и программ для пожилых людей. В Шолоховском районе считают необходимым провести реконструкцию очистных сооружений и восстановить леса. В Гукове предлагают наладить сотрудничество между сетевыми магазинами и местными фермерами.

Наталья Белоштейн