В Сочи второй раз за день объявлена угроза атаки дронов

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о новой угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Власти рекомендуют жителям, находящимся дома, укрыться в помещениях без окон — коридорах, ванных, туалетах или кладовых. Людям на улице рекомендуют спуститься в цокольные этажи ближайших зданий, подвалы, тоннели, подземные переходы и парковки.

Мэрия предупреждает об опасности использования автомобиля как укрытия и нахождения у стен многоэтажек.

Жителей просят не снимать и не публиковать в социальных сетях кадры работы противовоздушной обороны, дронов и их обломков, действий спецслужб, а также средств защиты объектов.

Власти призывают сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала, когда обстановка станет безопасной. Телефон экстренных служб — 112.

Лия Пацан