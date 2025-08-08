В Краснодарском крае наградили лучших спортсменов и тренеров

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко наградили выдающихся спортсменов и тренеров региона на торжественной церемонии в честь Дня физкультурника. Мероприятие состоялось в спорткомплексе «Чемпион» в краснодарском Городе спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам губернатора, край занял первое место по развитию спорта в России по итогам прошлого года. Число жителей, систематически занимающихся физической культурой, увеличилось с двух до трех миллионов человек за год.

«Талант и труд наших спортсменов и тренеров делают Кубань одним из спортивных лидеров России, принося ей славу далеко за пределами страны»,— заявил господин Кондратьев. Он подчеркнул планы создать систему, где физкультура станет естественной частью жизни каждого жителя края.

Юрий Бурлачко сообщил, что доля населения, вовлеченного в массовый спорт, выросла с 39 процентов в 2014 году до 70 процентов в настоящее время. В движении ГТО участвуют свыше 1,6 млн человек. В первом квартале 2025 года кубанские спортсмены завоевали 553 медали.

Среди награжденных — паралимпийский чемпион легкоатлет Иван Ревенко, получивший медаль «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» первой степени, и чемпионки мира 2025 года по боксу Нуне Асатрян и Анастасия Шамонова, удостоенные медалей третьей степени.

Благодарность министра спорта России вручили тренеру по боксу Камо Аветисову и бронзовому призеру Олимпийских игр по гандболу Людмиле Пазич. Звание заслуженного работника физической культуры России присвоили серебряному призеру Олимпиады в Монреале, тренеру по плаванию Любови Русановой.

Еще десять человек стали заслуженными работниками физической культуры и спорта Краснодарского края.

Анна Гречко