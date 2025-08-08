Претензии владельцам затонувших танкеров предъявила компания «Транснефть-сервис»

Арбитражный суд Краснодарского края получил заявление ООО «Транснефть-сервис» о вступлении в процесс в качестве второго истца в споре по иску ФГБУ «Морспасслужба» к собственникам и эксплуатантам танкеров, затонувших в Керченском проливе в декабре прошлого года.

«Морспасслужба» намерена компенсировать свои расходы в сумме 485 млн руб., понесенные во время ликвидации разлива мазута. С чем связано обращение в суд компании «Транснефть-сервис», в ходе заседания арбитражного суда 8 августа разъяснено не было.

Ответчиками по делу выступают компании «Каматрансойл» и «Кама шиппинг» (владелец и фрахтователь затонувшего танкера «Волгонефть-212»), а также «Волгатранснефть» (владелец и эксплуатант танкера «Волгонефть-239»). Судовладельцы считают, что данные «Морспасслужбы» о расходах на очистку акватории завышены.

В ходе заседания 8 августа суд также разрешил вопрос о создании фонда ограничения ответственности за ущерб от загрязнения нефтью, о чем просили страховые компании ВСК и «Абсолют страхование». Страховщикам отказано. Ранее с аналогичным заявлением в суд обращались ответчики. На заседании 30 мая суд также отклонил их ходатайство.

По данным правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, на текущий момент водолазами ФГБУ «Морспасслужба» со дна Черного моря собрано более 1,7 тыс. тонн замазученного грунта. Специалисты «Морспасслужбы» регулярно обследуют затонувшие обломки танкеров с целью предотвращения утечек.

Анна Перова, Краснодар