Претензии владельцам затонувших танкеров предъявила компания «Транснефть-сервис»

Арбитражный суд Краснодарского края получил заявление ООО «Транснефть-сервис» о вступлении в процесс в качестве второго истца в споре по иску ФГБУ «Морспасслужба» к собственникам и эксплуатантам танкеров, затонувших в Керченском проливе в декабре прошлого года.

«Морспасслужба» намерена компенсировать свои расходы в сумме 485 млн руб., понесенные во время ликвидации разлива мазута. С чем связано обращение в суд компании «Транснефть-сервис», в ходе заседания арбитражного суда 8 августа разъяснено не было.

Ответчиками по делу выступают компании «Каматрансойл» и «Кама шиппинг» (владелец и фрахтователь затонувшего танкера «Волгонефть-212»), а также «Волгатранснефть» (владелец и эксплуатант танкера «Волгонефть-239»). Судовладельцы считают, что данные «Морспасслужбы» о расходах на очистку акватории завышены.

В ходе заседания 8 августа суд также разрешил вопрос о создании фонда ограничения ответственности за ущерб от загрязнения нефтью, о чем просили страховые компании ВСК и «Абсолют страхование». Страховщикам отказано. Ранее с аналогичным заявлением в суд обращались ответчики. На заседании 30 мая суд также отклонил их ходатайство.

По данным правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, на текущий момент водолазами ФГБУ «Морспасслужба» со дна Черного моря собрано более 1,7 тыс. тонн замазученного грунта. Специалисты «Морспасслужбы» регулярно обследуют затонувшие обломки танкеров с целью предотвращения утечек.

О крушении судов с нефтепродуктами в районе Керчи читайте в материале «Ъ».

Анна Перова, Краснодар

Как выглядят закрытые пляжи Анапы в разгар летнего сезона

Черноморское побережье в Анапе и Темрюкском районе остается в зоне высокого риска. При этом морское побережье от Новороссийска до Сочи соответствует санитарным требованиям

Черноморское побережье в Анапе и Темрюкском районе остается в зоне высокого риска. При этом морское побережье от Новороссийска до Сочи соответствует санитарным требованиям

Фото: Саркис Айвазян

На отдельных участках пляжей Анапы установили дополнительный слой защитных полипропиленовых сетей от выброса нефтепродуктов. На них удобно расположились отдыхающие

На отдельных участках пляжей Анапы установили дополнительный слой защитных полипропиленовых сетей от выброса нефтепродуктов. На них удобно расположились отдыхающие

Фото: Саркис Айвазян

В Анапе перекрыли выезды на пляжную полосу на территории от центрального городского пляжа до села Витязево. Специалисты с помощью спецтехники выкопали рвы и установили бетонные блоки

В Анапе перекрыли выезды на пляжную полосу на территории от центрального городского пляжа до села Витязево. Специалисты с помощью спецтехники выкопали рвы и установили бетонные блоки

Фото: Саркис Айвазян

В начале июня в Анапе и Темрюкском районе определили опасные зоны в местах проведения работ по ликвидации ЧС, где запрещено не только купаться в море, но и находиться на пляже. В Анапе такую зону определили вдоль береговой линии Черного моря, включая границы города-курорта, от поселка Веселовка до заповедника Утриш

В начале июня в Анапе и Темрюкском районе определили опасные зоны в местах проведения работ по ликвидации ЧС, где запрещено не только купаться в море, но и находиться на пляже. В Анапе такую зону определили вдоль береговой линии Черного моря, включая границы города-курорта, от поселка Веселовка до заповедника Утриш

Фото: Саркис Айвазян

Доступ в опасную зону разрешен только лицам, участвующим в работах. Остальных граждан будут информировать об ограничениях с помощью информационных стендов

Доступ в опасную зону разрешен только лицам, участвующим в работах. Остальных граждан будут информировать об ограничениях с помощью информационных стендов

Фото: Саркис Айвазян

На пляжах курорта курсируют два автопатруля: один на участке от Центрального пляжа Анапы до Витязево, второй на пляжах станицы Благовещенской. В среднем каждый автомобиль совершает до пяти рейсов в день

На пляжах курорта курсируют два автопатруля: один на участке от Центрального пляжа Анапы до Витязево, второй на пляжах станицы Благовещенской. В среднем каждый автомобиль совершает до пяти рейсов в день

Фото: Саркис Айвазян

Из-за ЧС в Анапе значительно изменилась структура продаж туров по России на лето 2025 года. В Сочи количество бронирований туров в начале июня снизилось на 30%, сниженный спрос также фиксируют в Геленджике

Из-за ЧС в Анапе значительно изменилась структура продаж туров по России на лето 2025 года. В Сочи количество бронирований туров в начале июня снизилось на 30%, сниженный спрос также фиксируют в Геленджике

Фото: Саркис Айвазян

По данным оперштаба Краснодарского края, в Анапе и Темрюкском районе со дна моря уже извлекли свыше 900 т грунта, загрязненного мазутом. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории продолжаются

По данным оперштаба Краснодарского края, в Анапе и Темрюкском районе со дна моря уже извлекли свыше 900 т грунта, загрязненного мазутом. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории продолжаются

Фото: Саркис Айвазян

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время ведутся активные поиски эффективных способов очистки прибрежной зоны от загрязнения

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время ведутся активные поиски эффективных способов очистки прибрежной зоны от загрязнения

Фото: Саркис Айвазян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что как только показатели придут в норму и риск загрязнения будет устранен, пляжи оперативно откроют для посещения. Однако даже приблизительные сроки она не назвала

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что как только показатели придут в норму и риск загрязнения будет устранен, пляжи оперативно откроют для посещения. Однако даже приблизительные сроки она не назвала

Фото: Саркис Айвазян

