В Ростовской области в ДТП с «Камазом» несовершеннолетний погиб

В Орловском районе, на 110-м км автодороги Котельниково — Песчанокопское», в ДТП с «Камазом» погибли трое, среди них 16-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

64-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», предположительно уснув за рулем, выехал на встречную полосу и врезался во встречный «Камаз».

«В результате ДТП погибли водитель автомобиля «Лада Гранта» и его пассажиры»,— отметили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Наталья Белоштейн