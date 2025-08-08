В Краснодарском крае отремонтируют 18 школ к 2027 году

Краснодарский край планирует капитально отремонтировать 18 школьных зданий к 2027 году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Программа продлена до 2030 года по поручению президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Краснодарский край делает большой шаг вперед в создании условий для качественного образования. Мы не просто строим новые школы, но также приводим в порядок уже существующие, обновляя и модернизируя классы, кабинеты, спортивные и актовые залы»,— заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам главы края, работы включают не только замену кровли и покраску стен, но и закупку новой мебели, спортинвентаря, оборудования для углубленного изучения наук и творческой деятельности.

В 2025 году комплексный капремонт завершат в 11 зданиях учебных заведений. Работы ведутся в Анапе, Армавире, Сочи, Выселковском, Каневском, Кореновском, Успенском районах и Ленинградском муниципальном округе.

В 2026 году обновят три школы — одну в Выселковском и две в Каневском районе. К 2027 году капремонт завершат в четырех оставшихся учреждениях в Выселковском, Красноармейском, Щербиновском районах и Туапсинском муниципальном округе.

Программа также предусматривает обновление фонда учебников и повышение квалификации педагогов.

Федеральная программа капремонта образовательных организаций в регионе стартовала в 2022 году. За указанный период обновили и оснастили 57 школ, включая два коррекционных учреждения.

По федеральным и государственным программам к новому учебному году ремонтные работы проводят в 685 образовательных организациях края. На эти цели направили около 3 млрд руб, из которых 569 млн руб. — средства федерального бюджета.

Анна Гречко