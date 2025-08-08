Мэр Краснодара поручил завершить ремонт теплосети у школы до 1 сентября

Мэр Краснодара Евгений Наумов потребовал завершить реконструкцию участка тепломагистрали возле школы №51 до 1 сентября. Об этом глава краевой столицы заявил во время обсуждения хода работ по модернизации теплосети КТЭЦ-Центр города, сообщает пресс-служба мэрии.

Генеральный директор АО «Краснодартеплосеть» Виталий Харченко доложил градоначальнику, что в 2025 году планируется заменить свыше 870 м теплосетей в районе улиц Ковтюха, Степана Разина и КИМ. Для выполнения работ власти вводят временные ограничения движения транспорта.

«Это важная магистраль, которая обеспечивает теплом около 300 тыс. человек. Понимаем неудобства водителей и пешеходов, но эти работы необходимы, чтобы зимой в домах было стабильно тепло»,—подчеркнул Евгений Наумов.

Модернизация тепловой магистрали КТЭЦ-Центр города стартовала в 2019 году и проходит поэтапно. Сейчас завершено шесть этапов, в рамках которых специалисты заменили более 5,6 км теплосетей.

Старые трубы эксплуатировались свыше 30 лет и выработали свой ресурс. В 2026 году запланирован заключительный этап обновления теплосети.

В выездном совещании также участвовали заместитель главы города Максим Онищенко и директор департамента городского хозяйства и ТЭК Олег Шишковский.

Анна Гречко