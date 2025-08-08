Озеро в Воронежской области признают особо охраняемой природной территорией

Шиловское озеро в Хохольском районе Воронежской области станет особо охраняемой природной территорией (ООПТ). Об этом сообщили в региональном Минприроды. Общая площадь ООПТ составит 41 га.

В ведомстве отмечают, что также будет предусмотрено создание охранной зоны памятника природы областного значения. Создать новую охранную территорию в Минприроды хотят, чтобы сохранить биологические виды и экосистему озера, в частности — одну из самых крупных стрекоз в России, дозорщика-императора (Anax imperator) из семейства коромысловых. В Красной книге РФ данному виду присвоена пятая категория (восстанавливающийся вид).

При этом земельные участки у воронежцев на территории ООПТ изыматься не будут, заверяют в Минприроды. Однако для посетителей территории будут введены ограничения. К примеру, будет запрещено сбрасывать сточные воды в озеро, а также разводить поблизости костры, ставить транспортные средства на стоянку, строить и рубить лес.

В конце марта новая ООПТ появилась в Панинском районе Воронежской области.

Егор Якимов