В Воронежской области появилась новая ООПТ в Панинском районе

Постановление о создании новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Почвенный разрез у села Большой Мартын» в Панинском районе подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Также он установил охранную зону нового объекта. Общая площадь ООПТ составила 80 га. Отмечается, что на территории памятника природы встречается пять видов растений и животных, занесенных в Красную книгу региона.

«Несмотря на то, что немалую часть территории ООПТ занимают сельскохозяйственные поля, все же условия нахождения на почвенном разрезе довольно жесткие. Так, запрещено любое строительство, рубка деревьев и хранение ядохимикатов, добыча полезных ископаемых, охота и создание объектов размещения отходов»,— подчеркнула министр природных ресурсов и экологии Наталья Ветер.

В начале марта арбитражный суд Орловской области отказался признать ошибкой включение в состав ООПТ «Орловское полесье» десяти деревень.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова