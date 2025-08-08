В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение о ливнях

По данным Ростовского гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», до конца суток 8 августа местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-24 м/с. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе отметили, что в период неблагоприятных погодных условий увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций, и призвали в экстренных ситуациях звонить по номеру «112».

Наталья Белоштейн