Сын за отца

25 лет назад в Санкт-Петербурге произошло одно из самых громких похищений в новейшей истории России. Рано утром неизвестные в форме гаишников насильно затолкали в машину отца влиятельнейшего предпринимателя Михаила Мирилашвили, потребовав за него выкуп. Однако вскоре папа бизнесмена был отпущен, а через месяц у гостиницы «Астория» был застрелен «вор в законе» Гоча. В 2001 году сам господин Мирилашвили был арестован по обвинению в расправе над теми, кого он считал причастными к дерзкому похищению. «Ъ-СПб» вспоминает, как развивались события и почему процесс над миллиардером стал знаковым как для своего времени, так и для нынешнего.

Вынесение приговора Михаилу Мирилашвили в Ленинградском окружном военном суде

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Около 10 утра 7 августа 2000 года на Выборгской набережной четверо неизвестных, двое из которых были в форме сотрудников ГИБДД, остановили «лексус» под предлогом проверки документов. Внутри находились вице-президент компании «Лемо Эдженси» Мирилашвили-старший и его шофер, направлявшиеся из дома на Каменноостровском проспекте на Тверскую, где располагается рабочий офис. Угрожая оружием, водителя пересадили в «Жигули» (позже ему удастся сбежать), после чего один из псевдогаишников сел в иномарку и обе машины скрылись с места. Через несколько часов автомобили были найдены на одной из улиц города. На ноги были подняты ГУВД и УФСБ Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вскоре похитители вышли на связь, потребовав за Мирилашвили-отца, по разным данным, от двух до пяти миллионов долларов.

Узнав о происшествии, Михаил Мирилашвили немедля вернулся из Израиля. В прессе писали, что к бизнесмену сразу же пришел грузинский «вор в законе» Гоча Цагарейшвили (Биркадзе) и предложил свою помощь.

«Законник», по некоторым сведениям, контролировал поставки героина из Таджикистана, да и сам, ходили слухи, плотно на нем сидел. При этом в преступной среде вес имел на уровне бригадира средней руки — то есть человеком был далеко не последним, но и особых высот в криминалитете не достиг. Поговаривали даже, что в 1995 году Гоча был «раскоронован» из-за нехорошей, по тамошним понятиям, истории с присвоением части «общака».

Кто такой Михаил Мирилашвили

Михаил Михайлович Мирилашвили — вице-президент петербургского отделения Российского еврейского конгресса, председатель совета директоров ООО «Русское видео — 11 канал»

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

Влиятельный петербургский предприниматель, до недавнего времени председатель совета директоров холдинга «Петро Мир» ( вышел из состава собственников в 2023 году, передав долю в 82% партнеру Сергею Медведеву), известный общественный деятель родился 1 мая 1960 года в поселке Кулаши (Грузинская ССР) в семье грузинских евреев. Его отец, Михаил Габриэлович, был главным инженером ткацкой фабрики, а дед — ее директором. В 1977 году переехал в Ленинград, где выучился на врача-педиатра. По профессии тоже поработал, но недолго. Как и многие, с началом перестройки ушел в бизнес, где достиг, без преувеличения, головокружительных успехов.

В 1992 году Михаил Мирилашвили основал казино «Конти», которое стало крупнейшей игорной империей в СНГ. Его компания также создала европейскую сеть игровых автоматов «Джекпот». После запрета игорного бизнеса в РФ в 2009 году закрыл все российские проекты. Владел торговыми центрами («ПИК», «Адмирал») через «Петро Мир».

Также Михаил Мирилашвили возглавлял телекомпанию «Русское видео», которая, помимо прочего, закупала сериал «Санта-Барбара» — за что получил титул «отца русских сериалов» и право требовать благодарность от всех, следивших на протяжении 1990-х за жизненными перипетиями семей непримиримых бизнес-соперников Кэпвеллов и Локриджей.

«Русское видео», помимо этого, запустило «Улицы разбитых фонарей» и тот самый «Бандитский Петербург». В 1997 году компания вошла в холдинг медиамагната Владимира Гусинского «Медиа-Мост». В этой структуре возник 11-й канал, впоследствии переросший в ТНТ. С «Русским видео» связывали и непрофильные активы. Например, порты в Ломоносове и Кронштадте.

Активно вкладывался миллиардер и в IT (сын Ицхак Мирилашвили — сооснователь «ВКонтакте»), а также девелопмент в Израиле и даже алмазные прииски в ЮАР и золотодобычу в Казахстане. Состояние оценивалось от $750 млн (2012 год) до $3,6 млрд (2016 год).

Михаил Мирилашвили также известен своей бурной общественной деятельностью: президент Евроазиатского еврейского конгресса, вице-президент Всемирного еврейского конгресса, а также был заместителем Владимира Гусинского в Российском еврейском конгрессе (РЕК). Финансировал строительство синагог, отправку помощи пострадавшим от терактов, создание свитков Торы для израильской армии. Спонсировал мемориал советским солдатам в Нетании (открыт в 2012 году с участием главы российского государства Владимира Путина и Шимона Переса — девятого президента Израиля) и монумента «Свеча памяти» в Иерусалиме, посвященного жертвам блокады Ленинграда.

Линии судьбы

Приписывали Михаилу Мирилашвили, как «Мише Кутаисскому», и связи с самыми влиятельными криминальными группировками Санкт-Петербурга тех лет — с «тамбовскими» Владимира Барсукова (Кумарина) и «малышевскими» Александра Малышева одновременно, что можно оценить как весьма умелое лавирование между двумя некогда противоборствующими бригадами. «Русское видео» называли «общаком» для обеих группировок. Ходили слухи, что через эту структуру шло финансирование как «малышевских», так и «тамбовских». Впрочем, едва ли стоит требовать от владельца империи казино, учитывая ту действительность и элементарные законы выживания, соответствия идеальным образцам честного коммерсанта. Его отношения с лидерами ОПГ следует, скорее, охарактеризовать как прагматичные.

Не менее примечательна деловая близость в те годы господина Мирилашвили не только с мэром Анатолием Собчаком (спонсировал его предвыборную кампанию) и его супругой Людмилой Нарусовой, но и с другим знаковым бизнесменом и будущим основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, погибшим в 2023 году в результате взрыва частного самолета Embraer Legacy. Последний якобы начал свою карьеру в Петербурге под крылом Михаила Мирилашвили. Вместе с партнерами, Борисом Спектором и Игорем Горбенко, они открывали ряд заведений, включая «Старую таможню» и плавучий ресторан New Island, где позже бывал Владимир Путин. Их общий партнер, господин Горбенко, также возглавлял муниципальную структуру «Нева-Шанс», созданную для регулирования игорной сферы.

Тут стоит уйти немного в сторону.

В книге-интервью «От первого лица» Владимир Путин, в то время председатель комитета по внешним связям мэрии при Анатолии Собчаке, вспоминает про «Нева-Шанс», что созданное администрацией города предприятие никакими казино не владело, но контролировало 51% акций игорных заведений города. Туда, по его словам, были «делегированы» представители ФСБ, налоговой полиции и налоговой инспекции. Расчет был в том, что государство, как акционер, будет получать дивиденды с 51% акций.

«Наши политические оппоненты пытались найти какой-то криминал в наших действиях, обвинить нас в коррупции. Мол, мэрия занималась игорным бизнесом. Смешно было это читать. Все, что мы делали, было абсолютно прозрачно. Можно только спорить о том, правильно ли это было с экономической точки зрения. Судя по тому, что схема оказалась неэффективной и с ее помощью не удалось достичь задуманного,— надо признать, что она была не продумана до конца. Но если бы я остался работать в Питере, все равно эти казино додушил бы. Я бы их всех заставил работать на нужды общества и делиться с городом своими прибылями»,— резюмировал господин Путин.

Партнерство господ Мирилашвили и Пригожина закончилось в итоге разводом и передачей структурам Мирилашвили ресторана «Семь сорок». После переезда в Израиль Мирилашвили публично отрицал связи с владельцем ГК «Конкорд», называя их взаимодействие ограниченным 90-ми годами. В 2023 году его адвокаты даже угрожали судом за подобные обвинения. Но, несмотря на все это, в 2017–2018 годах компании поссорившихся миллиардеров совместно участвовали в строительстве элитного ЖК «Новая Дубровка» в Ленобласти через подконтрольные структуры.

Похищение и возвращение

После похищения Мирилашвили-старшего силовики в считанные часы вышли на след исполнителей. Оперативники достаточно быстро нашли белую «девятку», на которой прибыли преступники. В салоне обнаружились многочисленные отпечатки их пальцев и даже телефонная книжка. Похитители, в свою очередь, узнав об этом, скрылись из города. Но, по данным следствия, Мирилашвили-младший не очень-то доверял милиции и сам стал разыскивать причастных. Спустя сутки папа бизнесмена был отпущен на свободу.

В РУБОПе тогда говорили, что авторитетные предприниматели заплатили за освобождение $5 млн. Братья же, Михаил и Константин (Габриэл), уверяли, что ничего не платили — просто преступники испугались их мести и добровольно освободили отца.

Глава компании «Евросервис» Константин Мирилашвили

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

Уже после этого охранники господина Мирилашвили разыскали двоих грузинских уголовников — Ростома Двали и Кобу Какушадзе. Те, по данным правоохранителей, приходились родственниками предполагаемым похитителям и были забиты людьми миллиардера в офисе его фирмы «Петро Мир».

Кроме того, через месяц после инцидента в центре города у гостиницы «Астория» был расстрелян Цагарейшвили. Как утверждали впоследствии следователи, «законник» приехал в отель по приглашению Михаила Мирилашвили, но не застал его там. На выходе Гочу, его жену и водителя встретили киллеры. Когда об этом стало известно МВД, бизнесмена и семерых его помощников арестовали.

Арестован, но не сломлен

23 января 2001 года Михаил Мирилашвили снова вернулся в Петербург из Израиля. Он беспрепятственно прошел пограничный контроль в Пулково, но был задержан спустя несколько часов в офисе Балтийской коллегии адвокатов, где встречался со своим адвокатом Юрием Новолодским. Одновременно с этим были проведены обыски дома и в офисах фирм, принадлежащих российско-израильскому коммерсанту, откуда были изъяты документы, позже приобщенные к делу. «Михаил Михайлович воспринял свой арест достойно и совершенно спокойно, поскольку полагает, что то подозрение, по которому он задержан, естественно, в ближайшее время будет опровергнуто»,— отметил защитник.

До того дня ни по одному из уголовных дел миллиардер не проходил даже в качестве свидетеля.

31 января 2001 господину Мирилашвили было предъявлено обвинение в похищении, совершенном организованной группой (ч. 2 ст. 126 УК РФ). Двали и Кокушидзе исчезли 7 августа 2000 года. Следствие сделало вывод, что их убили за то, что они похитили Мирилашвили-старшего и требовали за него выкуп. Выстрелы у «Астории» правоохранительные органы также связывали с этим инцидентом. 5 июля 2001 года из Одессы в Санкт-Петербург были этапированы трое граждан Грузии, которым инкриминировали устранение Гочи: Френди, Мамедов и Алекперов. Задержанные показали место, где были захоронены Двали и Кокушидзе. 13 июля 2001 тела были эксгумированы. По заявлению тогдашнего городского прокурора Ивана Сыдорука оба дела были объединены в одно производство.

Следствие длилось три года. За решеткой оказались также замдиректора «Конти» Андрей Деменко, юрисконсульт Виктор Петров и начальник охраны Евгений Казмирчук.

Миxаил Мирилашвили, Евгений Казмирчук, Андрей Деменко и Семен Кузьменко (слева направо) в зале Военного суда Ленинградского военного округа во время очередного заседания

Фото: Фото Сергея Смольского (ИТАР-ТАСС

Фото: Фото Сергея Смольского (ИТАР-ТАСС

Тогдашний прокурор Петербурга Иван Сыдорук говорил, что у следствия есть вопросы и к Константину Мирилашвили, который до этого в деле вообще не фигурировал. В марте 2002 года зампрокурора города Борис Салмаксов предъявил ему заочное обвинение в тех же преступлениях, в которых обвинялся его арестованный брат. Представители следствия утверждали, что в ночь, когда пытали Двали и Какушадзе, оба брата находились в офисе. На основании этого Константин Мирилашвили был объявлен в международный розыск. В феврале 2005 года первый зампрокурора города Александр Коновалов удовлетворил жалобу адвоката и преследование Константина Мирилашвили было прекращено за отсутствием состава.

Большому человеку — большой прокурор

На пресс-конференции в марте 2001 года представители бизнесмена заявили, что господам Мирилашвили и Деменко угрожала серьезная опасность в СИЗО «Кресты». Оказалось, что брат одного из пропавших грузин — Бадри Двали — сидел в том же изоляторе, а его подельник, Георгий Джохадзе, вообще оказался в камере с подозреваемым Деменко.

По словам господина Новолодского, меры по обеспечению безопасности его клиента были приняты только после того, как он обратился в прокуратуру. Адвокат сообщил, что им было направлено заявление об участии госслужащих в подготовке покушения на его доверителя, а член команды Мирилашвили Владимир Пратусевич и вовсе пожаловался, что действия городской прокуратуры смахивают на выполнение «заказа». Именно с этой целью работниками надзорного ведомства, по их мнению, было организовано помещение в одну камеру с Андреем Деменко друга Двали.

Адвокатам предпринимателя стало известно, что в одном из посланий, перехваченных в «Крестах», говорилось: «До Мирилашвили добраться пока не можем, а с его подручными разберемся».

Защита господина Мирилашвили-младшего, к которой затем присоединился известный московский юрист Генрих Падва, а также Александр Афанасьев и Семен Хейфец, выбрала своеобразную тактику, сделав ставку на СМИ. На пресс-конференциях в казино «Олимпия» они по нескольку раз в неделю повторяли, что обвинения в отношении их клиента сфабрикованы, а также комментировали действия следствия в различных изданиях, в первую очередь, конечно, в «Ъ».

Господин Сыдорук под давлением прессы тоже организовал брифинг перед журналистами в пресс-центре ИТАР-ТАСС. Прокурор заявил, что следствием были собраны достаточно веские доказательства причастности Михаила Мирилашвили и арестованных вместе с ним его подчиненных к расстрелу Гочи, его жены и водителя. Но по итогу объединить дело об убийстве Двали и Какушадзе с делом об убийстве Цагарейшвили ведомство так и не смогло, и Михаил Мирилашвили позже предъявил прокурору иск о возмещении морального вреда.

Сыдорук Иван Иванович — прокурор Санкт-Петербурга

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Иван Сыдорук занимал должность прокурора Санкт-Петербурга с 1998 по 2003 год, отметившись за это время рядом громких дел и скандалов. Однако первая попытка его утверждения на этом посту в 1997 году провалилась — за кандидатуру отдал голос только один депутат. Остальные критиковали надзорный орган за бездействие и «отписки» на их обращения. После повторного голосования в 1998 году он все же получил должность, но отношения с парламентариями остались напряженными.

Так, господин Сыдорук инициировал отмену неприкосновенности депутатов ЗакСа, что логично вызвало их резкое недовольство. Он возбудил дела против нескольких депутатов, включая Юрия Кравцова, Алексея Ковалева и Владимира Сняткова, но ни одно из них не завершилось обвинительным приговором.

Отметился прокурор громким уголовными делом в отношении Юрия Шутова — депутата ЗакСа. Шутов был обвинен в создании банды и организации убийств. Дело называли «политическим заказом», а сам парламентарий утверждал, что Иван Сыдорук и его заместитель Николай Винниченко фабриковали доказательства.

Кроме того, прокурор оспаривал решения губернатора Яковлева, включая тарифы на телефонную связь, платные парковки и налоги. Например, в 2000 году он добился отмены незаконных поборов с автовладельцев. Иван Сыдорук обвинял администрацию в коррупции, а господин Яковлев, в свою очередь, называл прокурора «политическим инструментом».

В 2003 году господин Сыдорук был переведен в Москву советником генпрокурора, что многие расценили как «почетную отставку». Затем стал прокурором Московской области, потом возглавлял управление Генеральной прокуратуры Северо-Кавказского федерального округа. В 2019 году ушел в отставку по достижении предельного возраста службы. Офицеру юстиции приписывают крылатую фразу: «Прошу вас сделать правильные выводы, иначе я сделаю их за вас». Так, подчеркнуто вежливо, говорят, он заканчивал свои разговоры с проштрафившимися подчиненными.

Процесс больше, чем процесс

Финальные слушания по делу Михаила Мирилашвили проходили в июле 2003 года в суде Ленинградского военного округа, так как один из подсудимых, Марк Сидлер, был кадровым военным. С охранников миллиардера по итогу были сняты практически все обвинения: их либо оправдали, либо с учетом отбытого в СИЗО отпустили на свободу. С самого господина Мирилашвили сняли обвинение в соучастии в убийстве, но признали виновным в организации похищения людей и приговорили к 12 годам в колонии строгого режима.

В своем последнем слове подсудимый заявил, что считает организатором инкриминируемых ему деяний Гочу Цагарейшвили и что следствие намеренно сфабриковало доказательства его, Мирилашвили, виновности. Впрочем, кому была выгодна такая подтасовка, предприниматель так и не сказал.

Адвокаты подали в военную коллегию Верховного суда кассационную жалобу. В суде они заявили ходатайства о приобщении к материалам дела писем от благотворительных организаций, благодаривших бизнесмена за оказанную им помощь. Отдельно шли заявления петербургского общественного объединения Героев Советского Союза и главного раввина России Берла Лазара. Авторы писем изъявили готовность выступить поручителями за предпринимателя, в случае если Верховный суд отменит приговор и решит освободить его.

Представитель в Совете Федерации России от Великого Хурала Республики Тыва Людмила Нарусова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Весьма эмоционально выступила тогда член Совета Федерации Людмила Нарусова, которая на процессе была общественным защитником. Она подчеркнула, что не верит в виновность Михаила Мирилашвили, особенно после того, как военный суд ЛенВО фактически оправдал его охранников.

Верховный суд России по итогу срок бизнесмену сократил до восьми лет. Около двух с половиной лет он провел в колонии строгого режима во Фролово Волгоградской области, где стал инвалидом второй группы по сердцу.

Примечательно, что в 2004 году при крушении самолета погибли бизнесмены-израильтяне Давид Кохэн и Эли Якоби (Тенгиз Якобашвили), ехавшие на встречу с заключенным Мирилашвили. Через какое-то время МММ был переведен в Оренбургскую область, в ИК № 8 «Гора Сулак». 22 января 2009 года господин Мирилашвили вышел на свободу. Легенда гласит, что первым делом бывший зэк отправился в одну из местных оренбургских школ, строительство которой он финансировал, находясь в заключении.

Практически сразу после окончания срока он был переназначен на пост главы петербургского филиала РЕК. В интервью изданию Forbes предприниматель признался, что, как ни странно, перенес все тяготы неволи достаточно легко.

Кроме того, перед освобождением Михаил Мирилашвили успешно засудил Российскую Федерацию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Он смог доказать нарушение своих прав как во время предварительного следствия, так и в судебном процессе. По мнению адвокатов, состав суда не был законным, часть заседаний проводилась в отсутствие подсудимого. Часть доказательств защиты были признаны судом ЛенВО недопустимыми. Однако никаких имущественных претензий ни сам Михаил Мирилашвили, ни его представители в жалобе не выдвигали. В 2022 году Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Жаловаться в Страсбург россияне все еще могут, но принятые данным судом решения уже не будут исполняться на территории России.

Михаил Мирилашвили. Израиль, 2021 год

Фото: wikimedia.org / Amos Ben Gershom

Фото: wikimedia.org / Amos Ben Gershom

В мае 2005 года Санкт-Петербургский городской суд вынес троим азербайджанцам приговор по делу о расстреле «вора в законе» Гочи, его жены и охранника. Илгам Френди признан виновным в убийстве Цагарейшвили и Лианы Ангуладзе; Ровшан Мамедов — в убийстве водителя Ангуладзе; Фикрет Алекперов — в пособничестве: он сидел за рулем машины, доставившей киллеров на место преступления. Согласно приговору, обвиняемые получили соответственно 18, 12 и 10 лет в колонии строгого режима. Заказчик так и остался неустановленным.

В настоящее время Михаил Мирилашвили продолжает заниматься большим бизнесом, благотворительностью и общественной деятельностью. Он продвигает диалог между Израилем и странами СНГ. Призывает к мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, отмечая его угрозу глобальной стабильности. В июне этого года бизнесмен предложил создать новую международную премию как альтернативу Нобелевской, критикуя последнюю за излишнюю политизацию. Живет преимущественно в Израиле, периодически приезжая в Россию.

Андрей Кучеров