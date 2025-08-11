Жители Черноземья за полгода вложили 3 млрд в программу долгосрочных сбережений

За первое полугодие 2025 года жители Черноземья вложили 3,3 млрд руб. в программу долгосрочных сбережений, заключив 147 тыс. договоров с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Об этом сообщили в воронежском отделении Центробанка.

Больше всего за этот период в программу внесли жители Воронежской области — 999 млн руб., заключив 41,8 тыс. договоров.

В Белгородской области оформили 32,9 тыс. договоров объемом 717 млн руб.

В Липецкой области заключили 20,6 тыс. договоров на 540 млн руб.

В Курской области оформили 16,3 тыс. договоров на 418 млн руб.

В Орловской области — 20,4 тыс. договоров на 346 млн руб.

Меньше всего внесли жители Тамбовской области — 324 млн руб., оформив 14,9 тыс. договоров.

Программа долгосрочных сбережений стартовала в России в 2024 году. Ее операторами выступают негосударственные пенсионные фонды. На сегодня к программе присоединилось 35 из 38 фондов, представленных на российском финансовом рынке.

В целом по России с начала программы по июнь 2025-го было заключено 5,6 млн договоров на общую сумму 415,5 млрд руб. Число новых клиентов каждый месяц увеличивалось в среднем на 300–500 тыс. человек, а сумма вложенных средств — на 30 млрд руб.

В конце мая ЦБ сообщал, что за первый квартал 2025 года жители Черноземья вложили 1,4 млрд руб., заключив 67,5 тыс. договоров с НПФ.

Егор Якимов