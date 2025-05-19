Жители Черноземья вложили 11,5 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений

В первом квартале 2025 года жители Черноземья вложили 1,4 млрд руб. в программу долгосрочных сбережений, заключив 67,5 тыс. договоров с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Еще 4,6 млрд руб. с января по март перечислили по договорам, заключенным в прошлом году. Так, всего в макрорегионе с начала программы в нее было внесено порядка 11,5 млрд руб. Об этом сообщили в воронежском отделении Центробанка.

Больше всего за этот период в программу внесли жители Воронежской области — 423 млн руб., заключив 19 тыс. договоров. По договорам 2024 года было направлено 1,4 млрд руб. В Белгородской области оформили 15,4 тыс. договоров объемом 311 млн руб., а по договорам прошлого года перечислили 952 млн руб.

В Липецкой области заключили 9,5 тыс. договоров на 224 млн руб. Еще 834 млн руб. поступило по договорам 2024-го. В Курской области заключили 7 тыс. договоров на 199 млн руб. По договорам прошлого года с января по март в программу направили 480 млн руб.

В Орловской области оформили 10 тыс. договоров на 147 млн руб., а по договорам 2024-го поступило 519 млн руб. Меньше всего внесли жители Тамбовской области — 124 млн руб., оформив 6,5 тыс. договоров. По договорам 2024-го в программу перечислили 440 млн руб.

Всего в Черноземье заключили около 247 тыс. договоров долгосрочных сбережений. Программа стартовала в России в 2024 году. Ее операторами выступают негосударственные пенсионные фонды. На сегодня к программе присоединилось уже 35 из 38 фондов, представленных на российском финансовом рынке.

В целом по России с января по апрель было заключено 4,6 млн договоров долгосрочных сбережений. Негосударственные пенсионные фонды получили 266 млрд руб. взносов, включая средства пенсионных накоплений, переведенные из системы обязательного пенсионного страхования, и начисленный инвестиционный доход.

В начале года ЦБ сообщал, что в Черноземье по итогам 2024-го было заключено 179,4 тыс. договоров по программе долгосрочных сбережений на 5,5 млрд руб.

Как в прошлом году менялись сбережения жителей макрорегиона, читайте в материале «Ъ-Черноземье.

Егор Якимов