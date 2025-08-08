КПП на границе России и Абхазии возобновил работу

Контрольно-пропускной пункт «Псоу» на границе Сочи с Абхазией возобновил работу после временного закрытия, сообщили на сайте СБУ Республики. Граждане могут пересекать границу в штатном режиме.

Сегодня пограничный переход на КПП временно перекрыли из-за угроз БПЛА. Рядом с пунктом образовалась двухкилометровая автомобильная пробка.

Незадолго до этого мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе работает система противовоздушной обороны, которая отражает атаку беспилотных летательных аппаратов. Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи.