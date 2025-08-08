Сочи подвергся налету БПЛА

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в Telegram, что в городе работает система противовоздушной обороны, которая отражает атаку беспилотных летательных аппаратов.

Жителям и гостям Сочи рекомендуется сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности. Тем, кто живет вблизи береговой линии, необходимо оставаться в помещении, желательно без окон.

Граждан просят воздержаться от съемки и публикации в соцсетях работы ПВО, сбитых беспилотников, их обломков, а также действий спецслужб и охраны объектов.