В Краснодаре посещаемость фитнес-клубов в первом полугодии выросла на 10%

За шесть месяцев 2025 года посещаемость фитнес-клубов в Краснодаре увеличилась на 8–10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На начало 2025 года процент проникновения фитнес-услуг среди жителей города составлял около 13%, что эквивалентно примерно 150 тыс. человек. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила руководитель отдела аналитики FitnessData Светлана Калина.

При этом в 2023 году фитнесом в Краснодаре регулярно занимались около 135–140 тыс. жителей, приводит данные госпожа Калина.

Как отмечает эксперт, в Краснодарском крае в первом полугодии 2025 года стоимость клубных карт выросла на 4% по сравнению с первым полугодием 2024 года. Это ниже, чем в среднем по стране (+11%). Цены растут медленнее, чем в среднем по стране на фоне меньших темпов прироста реальных доходов и высокой конкуренции на рынке, считает собеседница «Ъ-Кубань».

«Средняя стоимость годовой клубной карты в Краснодаре существенно зависит от формата. Если брать фитнес-клубы, то средняя стоимость —порядка 35 тыс. руб., если все типы объектов — и клубы, и студии,— то цена годового абонемента составляет 46,7 тыс. руб. Дороже всего обходятся студийные форматы — пилатес, EMS и персональные тренировки, где стоимость карты превышает 90 тыс. руб. в год. Годовой абонемент в фитнес-клуб с бассейном стоит в среднем 46 тыс. руб., без бассейна — около 21 тыс. руб. Самыми доступными остаются карты в тренажерный зал — около 18 тыс. руб. в год. Если говорить про диапазоны цен, то наиболее доступные предложения начинаются от 6 тыс. руб. в год, а самые дорогие — более 150 тыс. руб. в год»,— прокомментировала Светлана Калина.

По оценкам эксперта, в первом полугодии 2025 года рынок фитнес-услуг в столице Кубани показал рост оборота на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Краснодар занимает четвертое место в России по объему фитнес-рынка и остается крупнейшим центром фитнес-услуг на юге страны. На долю города приходится более двух третей оборота отрасли в Краснодарском крае и свыше 40% оборота по Южному федеральному округу (ЮФО).

Андрей Пугачев