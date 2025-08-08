На границе России и Абхазии возобновлено движение автотранспорта

Движение через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Псоу» на границе России с Абхазией восстановлено, сообщили в МВД Абхазии. Движение возобновлено через автомобильный пункт пропуска «Адлер», сообщил «Росгранстрой».

Фото: пресс-служба МВД Абхазии

В МВД Абхазии отметили, что на подъезде к приграничной территории движение затруднено. Транспортный поток регулируют сотрудники Госавтоинспекции. В приоритете пересечения границы — экскурсионный транспорт, автобусы и маршрутные такси.

До возобновления движения на КПП «Псоу» образовалась автомобильная пробка протяженностью около 2 км. Причиной стали временные ограничения режима работы пункта пропуска из-за беспилотной опасности.

Дмитрий Холодный